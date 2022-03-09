為強化上市公司採視訊股東會之資訊即時及完整揭露，證交所修訂相關規章及資訊揭露系統，俾投資人知悉上市公司股東會之召開方式。

配合「公司法」及「公開發行股票公司股務處理準則」修正規定，上市公司得以實體股東會、視訊輔助股東會及視訊股東會等方式召開股東會，為強化上市公司採視訊股東會之資訊即時及完整揭露，證交所修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」、「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」及股東會公告之相關資訊揭露系統。

證交所表示，上市公司得以實體股東會、視訊輔助股東會及視訊股東會等方式召開股東會，為利投資人知悉股東會的召開方式，上市公司發布股東會重大訊息，應述明所採行的股東會召開方式（實體股東會、視訊輔助股東會或視訊股東會）。

另外，上市公司召開股東會視訊會議，宣布開會後，因天災、事變及其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法續行會議時，已完成投票及計票並宣布表決結果之議案，應於當日公告已完成決議議案決議情形。