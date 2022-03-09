陳美鳳獻愛植物人。（創世基金會提供）

陳美鳳與劇中女兒郭亞棠一起獻愛植物人。（創世基金會提供）

大S恢單3個多月後，復合24年前舊愛韓星具俊曄並閃婚，震驚台韓及華人娛樂圈，「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳當年與舊愛徐福慶（David）重逢後相戀進而秘婚，然最後卻人財兩失，2012年鬧婚變後，光是跨海離婚官司就纏訟4年，5度赴美才終於「休夫」成功、重獲自由，讓她心力交瘁。陳美鳳9日出席創世基金會公益活動被問此事，笑說自己就是因為手機號碼也沒換，才會遇到一段孽緣。

對於復合舊愛的看法？她覺得只要男女雙方都還是單身清楚就好，沒有一定好或一定不好，每個人狀況不一樣，「我聽到覺得年輕真好，有那種可以談心的就好，我不像年輕人真的可以很勇敢追求！」她覺得年輕也只是一個數字，猜想大S的內心可能跟她一樣覺得還年輕，「而且他們曾經有那段可能印象滿深刻！當然祝福，可以再創不同人生。有時人生就是有一點點波折才有味道！」她也直言覺得很浪漫，畢竟曾經那麼愛過，「而且她單身嘛！」

巧的是，陳美鳳最近在民視8點檔《黃金歲月》也與20年前的初戀男友霍正奇重逢，且正巧昨天播出，讓她直呼編劇好厲害，自己也很驚訝。她說昨天原本沒看到新聞，剛好進棚錄影時有人驚呼問「美鳳姐什麼時候妳也可以嫁？大S嫁了，下次就換妳」，她被喜訊驚嚇之餘笑回：「我都幾歲了？有個伴、談談心就好，我還嫁嗎？談得來、可以作伴，比較重要。」

她說如果自己說「我要結婚」，「心湄一定會罵死我說『都不怕喔』！我覺得我還年輕啊！她則說她心都死了，我說妳是嘴巴講心死，內心應該還期待的吧！我對感情還期待，她就覺得我幼稚！如果有人追都不覺得老，我心態很年輕。雖然很難想像哪天穿婚紗，真的會害羞，但有個伴比較重要。」如果好友藍心湄也閃婚？「她沒嫁很浪費，她人這麼好！」並誇藍心湄私下滿好笑，會帶動氣氛，不像自己比較悶。

至於自己當年那段與舊愛復合結婚後來變「孽緣」的慘痛經驗，陳美鳳苦笑表示，當時連對方有小孩什麼的都不知道，「就沒被求婚過，然後在電話裡頭一直被求婚。想說沒嫁過，嫁一次好了。」是否擔心大S也跟自己一樣良緣變孽緣？她尷尬說：「不一樣啦！年輕人，祝福她！」並感嘆年輕真好，也強調經濟獨立自主很重要。

被問起追求者，她笑得嬌羞並流露甜蜜感表示，基本上要單身才可以，「沒什麼對象，只是有幾個談得來得朋友，我現在認識的都不是很年輕的。我算傳統，無法跟很年輕的交往，碰到都跟我差不多年紀。可以比我年輕一點，但不能差太多，小3、4還可以，但不能差太多，10幾歲就不行。」

不過陳美鳳說，如果前任來找，只要雙方都是單身，那沒問題，有人追就保持戀愛的心情，但前提是「就算不能雙贏，也不能雙輸」。她也透露初戀是發生在高中，當時很常跟文化大學還有成功高中一起聯誼出去玩，也是因為某次大家約去看電影，其中一位文化的同學突然接到要去試鏡，所以她就陪對方去，導演問她要試試嗎，就一起被選上，因此拍了人生第一支廣告，之後進入演藝圈。她並透露兩年前曾跟高中初戀男友因有共同朋友而相約見面敘舊，對方已經是滿頭白髮。聚會時，藍心湄也陪同，而且比她還緊張，「她還打扮得比我漂亮！」

至於手機，她說平常大部分用LINE或ＷhatsApp，自己從來不接電話，頂多接經紀人電話，其他都工作人員都不會打給她，「手機號碼用很久，中間有換過，但我自己連手機號碼幾號還不知道！」

陳美鳳今天是趁拍《黃金歲月》空檔，率領創世義工「公益神力女團」，以及在8點檔飾演她女兒的郭亞棠一起呼籲「女人挺女人」，號召姊姊妹妹站出來，支持辛苦照護植物人的溫柔鬥士。陳美鳳自2005年與創世結緣，16年來關懷創世植物人家庭不間斷，今年更挺身拍攝「守護植物人的家」公益廣告，讓大眾看到創世「救一個植物人等於救一個家庭」之理念。

郭亞棠曾為照顧植物人奶奶而離開主持圈，跑去當牙醫助理，只為跟家人可以調配照顧病人的時間，但照顧一陣子之後才發現「照顧病人真的很累」，她也透過主持公益活動，呼籲一起救助植物人。