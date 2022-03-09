李在明vs.尹錫悅 堪稱南韓20年來最骯髒總統大選!

第20屆南韓總統大選於台灣時間今日(9)上午6點登場，預計進行至晚上7點半，而開票結果可能要等到明日(10)早上6至7點才會出爐。而此次大選也被外界預測為「史上最高投票率」的競爭。

南韓於2022年3月9日舉行第20屆總統大選，這場選舉是由目前執政的「共同民主黨」候選人李在明與在野黨「國民力量黨」尹錫悅兩強相爭。根據韓聯社報導，此次選舉全國共4419.8萬投票選民，已經將近3010.6萬人先行投票，占了大約36.93%，創下歷史新高。值得外界關注的是，有望能超越自1997年第15屆大選後首次催出破8成的高投票率。

17:00

南韓中央選舉管理委員會表示，截至下午5點，選舉投票率初步統計為73.6%。報導指出，開票將於晚間8時啟動，預估投票率能略突破上屆大選達8成，本次投票結果最晚能在明天(10)凌晨2點左右大致成形。

此次投票採分流進行，一般選民投票截止時間為下午6點，接著輪到新冠確診者以及居家隔離者進行投票。預計從開票到得票過半耗時約5小時38分鐘。

15:00

南韓中央選舉管理委員會表示，截至目前全國投票率初步統計達68.1%。