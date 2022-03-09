波蘭原本想要讓美國轉交米格-29戰機給烏克蘭 但已遭華府拒絕

在華府拒絕華沙提議，把所有的米格（MiG）-29飛到美國空軍基地，以提供戰機給基輔後，波蘭高層官員周三說，提供任何戰機給烏克蘭，都必須透過北約。

據路透9日報導，烏克蘭懇請西方國家提供戰機，以抵抗俄羅斯導致超過200萬難民逃離的侵略後，美國議員便力促拜登政府，幫忙轉交波蘭戰機。波蘭周二說，準備把所有的米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），隨美國動用，並力促北約其他成員國也跟進。然而，五角大廈稍後駁斥，說這提議「不可行」。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的外交事務顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）告訴國營波蘭電視台資訊頻道（TVP Info），美國不想要讓這些戰機從美國基地飛到烏克蘭。他強調，「波蘭準備行動，但唯有在聯盟的架構內，在北約的架構內」。

而俄羅斯國防部已經警告，提供機場給烏克蘭攻擊俄羅斯的國家，莫斯科將視為參戰。波蘭外交部次長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）說，波蘭在考慮提供戰機給烏克蘭時，必須以自家安全為優先，他強調：「不能只有波蘭一個北約成員國冒險，其他國家就不必以任何方式，來給予補償或與我們共同承擔。」

專家說，米格-29是蘇聯時期研製的戰機，由於烏克蘭空軍飛的是俄製戰機，因此對烏國飛行員來說，這是他們駕輕就熟的最佳選擇。相對的，若是要他們接受訓練，駕駛美製戰機，可能得花好幾年，加上維修也是問題。