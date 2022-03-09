專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）2月合併營收為新台幣5.38億元，較去年同期增長23.39％，創下歷史同期新高；累計1-2月營收為新台幣12.75億元，年增25.74％，亦為歷年同期新高。勤誠表示，中美兩地大客戶的雲端建置需求熱絡，雖2月份主要受營業天數減少及外部經營環境不確定因素變化快速影響，公司仍將積極應對雲端需求的快速成長，預期第一季營收表現可望優於過去傳統淡季。

據研調機構Synergy Research Group分析，全球超大型資料中心(Hyperscale Data Center)已超700座，四年來已成長一倍，同時2021年全球前七大CSPs(Cloud Service Providers)的資本支出平均年增17.3%，可見雲端需求預期持續熱絡；以應用市場來看，研調機構IDC預期，2022年企業支出在邊緣運算(Edge Computing)年增14.8%、2022年AI市場規模預期年增19.6%，顯見端、邊、雲的應用持續支撐市場成長。勤誠表示，AIoT端到雲的應用市場發展多元快速，搭載CPU新平台的轉換需求，公司持續推出邊緣運算與高密度存儲的產品，並提供優質的JDM/ODM與OEM服務，全年營收有望達雙位數成長。

此外，考量供應鏈的彈性布局，嘉義新廠已在今年1月起投入生產，上半年將著重於調整三廠間產能合作，預期新廠挹注動能可望於下半年發酵。