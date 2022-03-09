浩鑫（2405）公告2022年2月合併營收新台幣1.57億元，月增15.77％、年增29.78％雙成長，累計1-2月合併營收2.93億元，年增率17.77％。展望上半年，符合醫規認證的Panel PC將於第二季推出，有助於營收維持營運穩健增長。

浩鑫表示，2月份因歐美部分貨運到港緩解部分訂單需求，以及子公司暄達醫學，醫療氣墊床市場需求穩健，產線維持滿載下，推升2月合併營收均較去年同期及一月份成長，累計1-2月合併營收年增率17.77％。展望第一季，儘管今年疫情持續，伴隨著全球多國選擇「與病毒共存」應對模式，經濟活動已略見逐步恢復正常，原於零售、服務及公共設施領域等電腦應用需求，也在回溫後加速了數位轉型的規畫，近期，公司即將於亞洲市場取得新專案訂單，即是針對網路監控與智慧零售相關的應用，因此隨著營收規模逐步增長，毛利率維持高檔下，公司營運表現可期。

浩鑫指出，公司自切入AI、影像、網路監控與醫療VR應用等相關需求市場，產品持續多元佈局。展望上半年，符合醫規認證的Panel PC將於第二季推出，同時研發投入也將持續強化於繪圖顯示與AI運算支援的產品研發，且會持續推廣各種應用的Kiosk；子公司暄達醫學也將因擴大產品線，迎接多元趨勢，聚焦科技醫療，維持營運穩健增長。