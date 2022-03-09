據傳首波1.6萬名外籍志願軍近日已抵達烏克蘭加入抗俄行列，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日透露，目前有來自52個國家、超過2萬人自願前往烏克蘭作戰，這些志願軍將在基輔成立新的國際傭兵團，投入戰鬥。對此，前民進黨立委郭正亮9日指出，這些傭兵參戰也很難改變戰況，因為只能打地面戰，時間拖越久，只會對烏克蘭總統澤倫斯基越不利。

烏克蘭陸軍8日透過臉書發文透露，首批志願軍已經抵達基輔郊區的陣地，並貼出傭兵持槍合照，其中組成國籍包含美國、英國、瑞典、立陶宛、墨西哥以及印度等國。

俄羅斯坦克車隊3月7日卡在烏克蘭首都基輔郊區的畫面。（俄羅斯國防部）

對此，郭正亮9日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」指出，這次加入的幾乎都是白種人，因為亞洲國家諸如韓國、日本，都被政府勸退和禁止，而其他都是透過私營保安公司進入烏克蘭，例如大名鼎鼎的黑水公司，而俄羅斯早先在烏東地區派的部隊也是傭兵和民兵。

至於傭兵團參戰，是否可能影響戰局或帶來改變？郭正亮說，跟正規軍沒什麼好打的，不可能啦！民兵再怎麼強都沒有用，最多採取打游擊起到騷擾作用，因為這些傭兵沒有重武器，而烏克蘭又已經失去制空權，所以這些傭兵只能打地面戰爭，而現在的戰況，單純靠地面戰爭已經不能決勝負了。

可能會有很多人問，烏克蘭軍隊不是擊落多架俄軍軍機？郭正亮解釋，被擊落的軍機，幾乎都是低飛不到3千公尺高，被刺針飛彈打下來的，其大型防空武器S300並沒發揮作用，因為沒有瞄準系統，烏克蘭戰機也被俄羅斯摧毀大半，空有飛行員卻沒有飛機，等於完全失去制空權，就算加入這些傭兵，也很難改變戰況，時間拖越久，只會對澤倫斯基越不利。