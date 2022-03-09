中央流行疫情指揮中心3月7日起放寬機組員在「1人1戶」的前提下返家居家檢疫，令機組員相當期待，不料華航才實施1天就喊卡。（機師工會提供／陳祐誠傳真）

中央流行疫情指揮中心3月7日起放寬機組員在「1人1戶」的前提下返家居家檢疫，令機組員相當期待，不料有航空公司才實施1天就喊卡，讓機師相當不滿。據悉，由於業者的作業還未完備，以致組員還是只能待在公司安排的防疫旅館居檢。

桃園市機師職業工會理事長李信燕指出，機組員若能符合1人1戶就能返家居家5天，華航要求返家的機組員須簽切結書，長榮則還未開放機組員返家。

3月7日有30多名機華航組員返家，不過到了8日，公司卻接到民航局通知喊卡，讓機組員及家屬傻眼。民航局澄清，機組員居家檢疫規定放寬後，前2天已有30餘人採1人1戶模式居檢，絕無「民航局通知取消」情況。

民航局長林國顯則說明，機組員返家居檢從3月7日就開放了，但1人1戶的標準嚴格，組員可以向航空公司申請，公司要負責做查核及電話關懷。但經了解，業者查核方面容易遇到困難，例如想回家居檢的組員可能有數10人或上百人，公司怎麼查核需要要規劃。

林國顯表示，民航局對航空公司的要求，是要確定相關步驟都能執行才可以往下推，業者可能還要花時間確認1人1戶怎麼執行，因此無法在第一時間開放。

華航指出，公司遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，如無法符合1人1戶檢疫條件者，則安排入住防疫旅館。新制執行須搭配完善配套措施，公司依照民航局要求，在機組員同意下執行住所確認等實施要件，機組員可依個人意願選擇1人1戶或防疫旅館。

長榮回應，公司依照最新機組員防疫規範，持續接受1人1戶之居家檢疫申請，待收到主管機關頒布的相關細則後，會再通知組員開始實施日期。