女星大S（徐熙媛）和汪小菲離婚3個月，昨（8日）無預警宣布再婚，對象是20多年前的舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，具俊曄今（9日）已飛來台灣並住進防疫旅館，距離大S的台北住所僅隔2公里。而具俊曄、大S當年鬧翻的影片也跟著曝光，小S（徐熙娣）不滿韓方臨時退通告，直接在節目上幹譙「朋友都不用做了」，大S則在一旁落淚。

1998年大S和具俊曄傳出熱戀，但男方當時是當紅偶像，被公司下禁愛令，只能在媒體面前否認戀情，大S難堪之餘，還得承受倒貼具俊曄、想紅的罵名。2000年酷龍來台宣傳新專輯，卻在來台前一天以「行程太滿抽不出時間」推掉大、小S主持的節目《娛樂百分百》，但那麼多宣傳行程中就只推掉這檔節目，讓小S非常火大，在節目中公開砲轟。

小S說她們「ASOS」時常在節目中幫酷龍宣傳，私下有交情，算得上好朋友，且具俊曄也能透過上節目澄清這段緋聞，臨時退通告反而讓外界臆測大S和具俊曄真的有什麼，小S越講越氣，索性開罵：「身為妹妹的我實在看不下去，我不懂我姐為何要承擔這一切，全台灣人都覺得我姐花癡，在勾引酷龍，事情的真相你們根本不知道！我姐才是真正最可憐的人」。

由於酷龍粉絲會傳真罵大S，她們也擔心多說多錯，會影響到酷龍的專輯銷售量，結果酷龍卻躲起來不講清楚，害大S背鍋，小S狂酸酷龍「Stupid（愚蠢）」、「如果搞這樣，我們連朋友都不用做下去了」，大S則難過到在鏡頭前落淚，還掰自己是因為風沙吹到眼睛裡才哭，讓小S看了更不捨。

事實上，具俊曄和大S分手多年後，一直把女方放在心中，曾在節目中坦言「那時候偶像談戀愛是不受歡迎的，又正好是活動了一陣子還有人氣的時期，公司立場也強烈反對，我真的苦惱了很久，是我先說分手的」。遺憾了20多年，具俊曄得知大S離婚，立刻找出當年的電話號碼重新聯繫上，並勇敢的追愛到台灣，迎娶新婚妻大S，宛如偶像劇的情節真實上演，成為佳話。

具俊曄今（9日）抵達台灣。（圖／中時資料照）