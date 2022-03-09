北宜公路近日有人發現1名身穿爆乳泳衣的重機女騎士在路上奔馳，照片曝光網友神出女騎士真實身分，原來她名叫「艾妃」，在Instagram有20萬粉絲，她常曬一系列騎車火辣照，秀I罩杯好身材，最新照片中她還解放巨大「南半球」，粉絲紛紛喊「不給10分，對不起自己」。

Instagram帳號為「aifei.9961」的女子，網路上名稱是「艾妃小獅子」，有近20萬名粉絲追蹤，她近日在社群上曬出一系列騎重機的「養眼照」，照片中身穿比基尼泳衣、皮褲騎重機，肩膀與上胸部分用輕薄上衣擋住防曬，但擋不住I罩杯好身材，上衣下方仍可見明顯豪乳，泳衣幾乎擋住胸部一小部分，相當養眼。

女騎士名叫「艾妃」，在Instagram有20萬粉絲，她常曬一系列騎車火辣照，秀I罩杯好身材，最新照片中她還解放巨大「南半球」。（翻攝自Instagram帳號「aifei.9961」）

女騎士名叫「艾妃」，在Instagram有20萬粉絲，她常曬一系列騎車火辣照，秀I罩杯好身材，最新照片中她還解放巨大「南半球」。（翻攝自Instagram帳號「aifei.9961」）

「艾妃」在貼文中表示「從前看不起吃軟飯的男人，現在只恨自己沒辦法讓男人吃軟飯」；另1張同樣騎重機秀火辣身材的照片，她則說「這肚子15分鐘前吃了一碗牛肉麵」，笑說自己照片中肚子有「極些微」隆起，此外她也曾PO出騎車影片，當時她身穿細肩帶爆乳上衣騎車，胸部隨著車身晃動。

據悉「艾妃」平時娛樂除了騎重機外，本身也有買車，多才多藝的她曾在機車行自行換機油被友人拍下影片，一度在網路上瘋傳，她也曾PO出自己穿爆乳裝賣烤肉的照片，同樣讓大批男粉絲流鼻血，目前她偶爾會接車展工作和攤商合作案。