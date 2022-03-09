中保科也將於22日至25日於台北南港展覽2館參加全球最大智慧城市展，以「智慧物聯AIOT 永續領航」為主題，展現在物聯網科技的應用，還有跨系統整合能力，提供各縣市因應城市轉型，以及提出未來城市的整體解決方案，尤其，今年在高雄市政府邀請下，中保科技更首度南、北兩地串連展出，24日也同步於高雄展覽館展出。

中保科2月合併營收為12.01億元，較去年度同期成長7.10％，累計2022年1-2月合併營收達到24.81億元， 超越2021年同期合併營收，成長達6.86％，為近5年新高，主要受惠房市持續加溫，智慧建築、安控需求暢旺，加上中保科多年來佈局多角化經營有成，集團合計服務客戶數達到60萬戶以上，

中保科技副董事長林建涵強調，中保科技強項是從首端的「系統整合」到提出「方案解決」以及上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。智慧城市展將以「智慧交通」、「智慧社區」、「智慧安防」、「智慧能源」、「智慧照護」等五大議題展現中保科的整合能力。

中保科技從陸地跨足到海域，今年也將展示自主研發以AI辨識技術分析入港船舶之種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。透過港區佈建PTZ自動追踨攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。