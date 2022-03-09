大陸海關官方數據顯示，2022年前兩個月中國集成電路（IC）進口量較上年同期下降4.6％，為2020年初以來首次下降。

據大陸海關總署的數據，中國在1月和2月進口919億顆積體電路。但由於全球晶片短缺推高了半導體價格，進口價值躍升19.2％至688億美元。

在過去兩年，大陸月度IC進口增長率一直徘徊在25％左右，最高增長率在2021年3月達到33.6％。

復旦大學研究中國技術政策和創新的助理教授李銀（音譯）說表示，現在確定這是一種模式還是罕見的例子還為時過早，因2022年的進口量並不低。他補充，農曆新年的提前日期（即 2月1日）可能是造成下降的原因。

李銀說，從這些IC的成本來看，平均價格已經上漲。但我們可能需要查一下構成，以確定這種變化是否是由價格上漲引起的。也有可能這次低成本晶片的占比較低。中國海關沒有提供IC類別的明細，其中包括DRAM晶片和MPU。

在與美國的科技戰愈演愈烈之際，中國政府一直在向半導體行業投入資金，以提高國內生產。但尚未能夠切斷對進口積體電路的依賴，因為大陸生產商缺乏設計和製造最先進晶片的技能和技術。

根據總部位於華盛頓的半導體行業協會1月份的一份報告，在政府的大力支持下，中國半導體製造商在2020年占全球銷售額的9％左右。報告稱，如果中國晶片產業保持30％的增長率，到2024年將達到17.4％的市占率，僅次於美國和韓國。

另一方面，高基數可能也是影響原因。2020年底，美中緊張局勢和Covid-19大流行相關的供應問題，中企開始囤積晶片，導致IC進口創歷史新高。