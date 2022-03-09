北榮玉里分院附設悠活養生村復健科主任蘇俐文。（陳人齊攝）

「家人－玉里傳芳」微電影

為關注精神疾病患者照護議題，財團法人榮民榮眷基金會與台北榮總玉里分院今天共同舉辦「家人－玉里傳芳」微電影首映會，展現榮總玉里分院過去30多年來以人為本的出發點，藉由社區融合的連續性照護服務，成功幫助23名患者重返社區，寫下精神疾病照護的玉里模式成功典範。

北榮玉里分院復健精神科主任鄭淦元表示，精神疾病患者傳統面臨到的照護方式，大多是以疾病控制為出發點，無形之中剝奪他們過與一般人相同生活的權利，就他個人臨床經驗也顯示，每一位病患內心其實都希望能與家人，或是其他人具有人際連結，因此以人為本的玉里模式便孕育而生。

鄭淦元解釋，玉里模式就是讓精神疾病患者走向社區，藉由團隊治療、互動學習提高患者走向社區的意願，首先要鼓勵病患將自身打理好，從簡單重複性高的社區服務開始做起，例如為獨居長者送餐、打掃、班貨、農務等，一步步與他人產生人際連結，恢復在社會謀生的能力。

北榮玉里分院附設悠活養生村復健科主任蘇俐文表示，有不少病患在玉里模式的協助下，都成功返回社區，現在觀光客只要來到玉里消費，有相當高的機會遇到來自機構內的學員，然而觀光客卻不會察覺到學員與一般人的差異，顯示這套玉里模式的成功。

蘇俐文說，這套玉里模式不僅幫助學員成功社會化，更為玉里帶來經濟效益，許多精神疾病患者因害怕發病會帶給他人困擾，往往會選擇封閉自己，「家人－玉里傳芳」微電影要傳達的重點就是，唯有以人為中心的照護方式，才能帶給精神疾病患者最大的幫助，讓他們早日回歸社會正常生活。