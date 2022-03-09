《工廠管理輔導法》2019年修法，明定2016年5月20日前的低汙染農地工廠在今年「319大限」前要依法納管，否則斷水斷電，桃園市至今已有2553家業者提出申請，經發局指出，申請後政府將保障工廠營運至2024年3月19日，且會輔導申請地目變更，呼籲符合納管資格業者，把握最後10天，盡速申請納管。

依2020年3月20日經濟部修訂《工廠管理輔導法》第28條之5規定，既有低汙染未登記工廠，應於2年內申請納管，並於3年內提出工廠改善計畫，完成改善後取得特定工廠登記。

桃市府經發局表示，依該輔導法規定，政府除了保障特定工廠業者得以申請接水、接電，未來符合條件還可申請地目變更，並保障工廠營運期間至2024年3月19日，免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等相關法規處罰，目的即是讓特定工廠業者安心經營、累積資本。

經發局指出，位於非都市土地者，將來可申請變更為特定目的事業用地；位於都市土地者，可申請變更為特定工廠專用區，成為合法工廠。桃園市至今已有2553家業者提出申請。

經發局呼籲，符合納管資格業者，請把握今年3月19日申請最後期限（現場櫃台收件時間為3月21日下午5點，逾時不候），請儘速向桃市府經發局工業行政科申請納管。倘未依規定申請納管，後續將依法停止供水、供電。

有任何相關問題，可撥電話 (03)3322101分機5150、5151、5152、5153、5159 向經發局工業行政科洽詢。