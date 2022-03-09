閒置多年的歷史建築台東縣舊議會已完成結構修復，未來將活化為藝文空間。 （莊哲權攝）

閒置多年的歷史建築台東縣舊議會已完成結構修復，未來將活化為藝文空間。 （莊哲權攝）

興建於1964年的歷史建築台東舊議會，已閒置多年，設備老舊，台東縣政府去年完成第1期的修繕工程，預計今年完成室內裝修後，將委外轉型為中小型藝文展演基地，由於舊議會位於市區黃金地段，地價約有5億元，縣長饒慶鈴說，要把最好的空間留給公共藝術。

由呂阿玉設計 ，有58年歷史的台東舊縣議會，2014年登錄為歷史建築，其總面積5705平方公尺，換算下來約1728坪，由於位於台東市區的黃金地段，房地產業者表示，以附近的實價登錄每坪30萬計算，價值約5億元。

台東縣議會舊址由於年久失修且設備老舊，縣府自2017年啟動修繕行動，去年完成第1期修繕工程，包括建築體外觀、內部天地壁、門窗、機電修復的設計施作，原有的議場現在成了空曠挑高的空間，明亮的採光，深受在地藝文團體喜愛，滿懷期待 。

而建物內部空間則於2020年起獲文化部補助，加上縣府額外投入1300萬元，總經費達約4500萬元，將於近日開工，打造實驗劇場、排練場、工作坊、茶酒館等空間。

縣長饒慶鈴9日到場勘查修復狀況，並與藝文界人士座談，她表示，近期將進行內部空間施作，設計實驗劇場、排練場等空間，預計最快於今年底前完工，屆時盼提供藝文團體一座完善的表演藝術創生基地。

她說，目前台東有大劇場有小劇場，舊議會將成為可容納100-150人的中型劇場，也希望未來能夠尋找優質團體委外管理，活絡多元藝文活動的發展，要把最好的空間留給公共藝術。