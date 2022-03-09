雲林縣北港糖廠將「剖半」活化，廠內開通道路連結市區與市郊。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所為活化北港糖廠，爭取興建遊園大道，代理鎮長蕭美文9日表示遊園大道貫穿糖廠將廠區「剖半」一分為二，不僅可活化北港糖廠，還可連結市區台19線與市郊外環文仁路，將車流從市區引至市郊，緩解台19線在朝天宮香盛期塞車問題。

北港糖廠已有百年歷史，2004年停止營運後呈閒置狀態，縣府與地方民意代多次提出活化計畫，但因經費龐大，至今遲未動工，北港鎮公所認為可先從道路問題解決，因此提出遊園大道規畫，已獲內政部、縣府同意，目前正進行最後細部規畫。

北港代理鎮長蕭美文表示，遊園大道以台19線糖廠大門為起點，貫穿廠區至外環文仁路，旁邊即是媽祖大橋，一旦開通，車輛可直接開進糖廠內，未來配合縣府的「北港文化產業園區」計畫，吸引觀光人潮，有效活化閒置已久的北港糖廠。

另外，北港朝天宮農曆1至3月香盛期湧進大量遊客，造成台19線北港市區段交通打結，今年被交通部公路總局點名為春節雲林最易壅塞省道路段，遊園大道可讓車輛往西銜接外環文仁路，經由媽祖大橋南下，或行駛文仁路接華勝路北上。

蕭美文說，媽祖大橋位於外環文仁路上，由於位處市郊，外來遊客大多不清楚如何連結，藉由遊園大道的開通，車輛便可從市區轉至市郊，大大減少交通打結情況。

蕭美文指出，遊園大道原本規畫為進入糖廠後轉向北方，但眾人認為如此並無法紓緩市區交通，後經公所爭取修改，才改為直接通至文仁路，目前本案已由縣都委會、內政部都委會通過，可望今年6月動工。