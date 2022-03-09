台達電子工業(2308)2月合併營業收入為256.2億元，月減2%，台達電董事長海英俊表示，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長。

受到農曆年長假影響，台達電2月合併營收為256.2億元，月減2%，年增26%，累計前2月合併營收為518.9億元，年增14%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔2月合併營收60%，基礎設施佔比26%，自動化佔比約14%。

台達電2021年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元。

海英俊表示，今年各業務動能都還不錯，沒有看到會衰退的，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長，公司一直朝提升附加價值去做，去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。