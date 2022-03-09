俄烏緊張情勢使油價聲聲漲，加上目前油品庫存水準偏低，法人評估油價後市表現仍是欲小不易。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏緊張情勢已使美英兩國宣布禁止進口俄羅斯石油，歐盟亦公佈戰略計畫擬削減三分之二對俄羅斯天然氣的需求，俄羅斯則是將以限制部分商品和原物料出口反擊，使油價上行壓力更趨緊繃，OPEC的2月份報告雖維持2022年原油需求每日420萬桶的成長幅度預估，但OPEC表示實際原油需求復甦可能將超過預期，加以目前油品庫存水準偏低，評估油價後市表現仍是欲小不易。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔也認為，目前歐美制裁涉及金流及物流，造成原油出口受阻形同短線供給中斷，市場預期心態更推升油價急漲，帶動能源、原物料相關資產表現走升。另推升原物料類股的動能還有全球對於需求預期的上升，隨著全球回歸正常生活，將帶動能源重返需求軌道，各國邊境鬆綁更將帶動航空用油需求持續回溫，目前各大機構包含IEA/EIA/OPEC皆持續上修需求預測，今年油品需求將可超越疫情前水準。

對於油價後市，野村投信也認為，目前美英停止進口俄羅斯原油，激勵國際油價進一步走高，後續走向將視歐陸與其他國家是否會採取相關行動，因短期不確定性高，油價仍有衝高可能。