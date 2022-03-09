圓山大飯店推出「蜑家菜在金龍」蜑家菜美食，3月12日起由金龍餐廳許耀光主廚掌杓推出30道新鮮美味的香港特色《蜑家菜》美饌，帶您用舌尖旅遊香港，體驗香港水上人家最鮮美的貴族料理，每道菜280元起，無論是「避風塘沙母佐靚干貝粥」、「菌王醬豉椒炒龍蝦」、「蜑家起司牛油松露蝦脆米」、「砂鍋雙蒜啫龍虎斑」、「紅蟳花膠蒸肉餅」等絕妙好菜都列入菜單中。

圓山大飯店表示，在香港稱蜑（讀音dan）家人，其實是世居船上的族群，靠出海捕魚維生，入夜時分蜑家人就會將船艇停泊在能避風的岸邊，也就是香港人稱的「避風塘」！由於蜑家人居住在水上沒有冰箱，抓到什麼海鮮都必須即刻料理，因此蜑家菜的最大特色就是「新鮮」，又因為港邊風大菜餚易寒，所以第二個特色就是「熱度」。此外，因為蜑家人長期在水上生活，又沒有冰箱的情況下，他們把剩下的漁獲整理好之後掛曬，製成鹹魚和蝦乾，除了能保存食物，還能來增加菜餚風味，可謂一舉兩得。綜合上述蜑家人之生活特點所衍生而出「蜑家菜」料理美食，是許多人到香港旅遊時，必嚐的經典美味。

以創意廣式料理見長的金龍餐廳許耀光主廚，是土生土長的香港人，特別推出香港特色《蜑家菜》30道風味料理，以解相思之情，如：「避風塘沙母佐靚干貝粥」、「菌王醬豉椒炒龍蝦」、「蜑家起司牛油松露蝦脆米」等料理。「避風塘沙母佐靚干貝粥」選用重達一公斤以上的鮮活肥美大沙母，熱油酥炸至八分熟後大量灑上主廚特製蒜酥，濃濃蒜香與鮮甜肥美的蟹肉完美結合，蒜酥再搭配上皮蛋與干貝熬煮的白粥，鮮、香、鹹一次到位，完全鎖住老饕的胃。「菌王醬豉椒炒龍蝦」使用主廚用自製的野生菌王醬，菌香味濃厚，撘配上新鮮彈牙的龍蝦一起爆炒，讓菌香完美融入鮮甜的龍蝦肉中，撲鼻的鮮香，讓人吮指回味。「蜑家起司牛油松露蝦脆米」以台梗九號米酥炸成脆米，脆米與新鮮菠菜打成的醬汁煨煮後，搭配新鮮酥炸大明蝦及松露與鵝肝熬煮而成的醬汁，完美融入脆米中，濃郁鮮美。