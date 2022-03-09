野村中國首席經濟學家陸挺表示，人民幣已成全球最強勢貨幣之一。

陸挺指出，對於人民幣而言，俄烏衝突顯著推高了人民幣的幣值，增加了人民幣資產的需求。首先，俄羅斯在受到多國制裁的情形下，會增加對人民幣資產和結算的需求。

其次，在全球局勢動盪的情況下，中國作為一個大型經濟體如果還能保持5.5％的經濟增長，相對於全球市場與資產，中國市場與人民幣資產便是避風港之一。

陸挺進一步分析稱，儘管2月份海外購買中國債券額度淨減少，但總體而言人民幣資產仍被當作相對比較安全。在此次衝突期間，人民幣的幣值基本上與美元同步升值，且人民幣對美元還上升了一些，可以說，人民幣跟美元一起變成了全球最強勢的貨幣。未來俄烏局勢緩和後，人民幣對美元或出現一定程度的貶值，但貶值的幅度也將是很小的。

他又提到，俄烏局勢確實對全球央行決策產生非常大的掣肘，受影響最為顯著的是歐洲央行，其次是英倫銀行。相較而言，美國聯準會所受的影響較小。

因此野村對聯準會的升息路徑僅做了微調，預計3月升息幅度由50個基本點下調至25個基本點，但預計全年升息150個基本點上調至175個基本點。因為俄烏衝突對全球通膨是「火上澆油」，美國將面臨更為嚴峻的通膨形勢。