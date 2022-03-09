日本真子公主與夫婿小室圭的紐約豪宅公寓外先前爆發槍擊，引發日本政府關注夫妻倆的安危，據日媒報導，日本政府考慮動用外交機密費為夫妻倆請私人保全，每年花費恐達8億日圓（約新台幣近2億元）。

日本真子公主與小室圭結婚後在美國紐約生活。

2月10日，紐約曼哈頓西岸地獄廚房（Hell's Kitchen）一帶一處公寓豪宅外人行道爆發槍擊，導致一名清潔工中彈受傷。

根據駐紐約的日本記者阿部佳純（Kasumi Abe）報導，發生槍擊的地點及建築物外觀，與英媒揭露的真子夫妻所居住的豪華住宅大樓外觀一致，阿部佳純更引述媒體報導，真子夫妻經常在這條人行道上散步。

日本新聞雜誌「週刊新潮」網站「Daily新潮」今（9）日也報導了真子夫妻的住所外發生槍擊，關於兩人目前的安危，一名官員表示，夫妻倆的公寓目前沒有24小時的私人保全，而是由2名派駐日本駐紐約總領事館的日本警察，每天在大樓附近巡邏。

報導指出，日本政府仍擔心，僅憑2名警察，無法在突發狀況下做出緊急反應，因此考慮將真子夫妻的安危外包給當地私人保全公司。

Princess Mako, new husband move into one-bedroom in Hell's Kitchen https://t.co/6a8o4oaDmJ via @nypost — Forrest (@The_Real_Gump) December 12, 2021

官員透露，日本外務省及國家警察廳開始考慮這項替代方案，另外也考慮動用外務省的外交機密來支付保全費用，據悉這筆資金來自於稅收。

官員並未透露保全費用可能高達多少，不過「週刊新潮」向熟悉美國安全狀況的保全公司詢價時，最便宜的方案是每月3900萬日圓（約新台幣955萬元），再加上長駐保全，每月費用可能高達7000萬日圓（約新台幣1715萬元），夫妻倆的每年保全支出恐多達8億日圓。

針對日本政府可能動用外交機密費支付兩人的保全費用，日本網友一面倒反對，有人回應小室夫婦不需要保全，有人認為不如把錢拿去支持烏克蘭，也有人要他們乾脆搬回日本住。