使用外送平台訂餐方便快速，是不少人解決三餐的最佳管道，一名外送員分享，他接到一筆外國旅客訂的餐點，沒想到送完餐後回到機車旁，發現訂餐的外國人就站在他的車旁邊，不斷向他道謝外，還往他的車上塞了張千元大鈔當小費，讓不少同行看了也羨慕不已。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，昨（8日）他接到一筆外國人訂的餐點，送餐目的地是一間旅館，到達目的地後，他剛好碰到一名外國人從大廳走出來，但他不以為意，進去旅館大廳後便在餐點上寫下房號，並請櫃檯人員協助送餐。

當他完成任務走出旅館大廳後，發現剛剛與他擦身而過的外國人正站在他的機車旁邊，見他走出來後不斷指著夾在他車上的1000元紙鈔，並不停向他道謝，他才知道這名外國人正是剛剛訂餐的客人，而夾在他車上的千元大鈔則是對方要給他的小費，讓他印象深刻。

不少同行看完也直呼好羨慕，「還是別人的客人好」、「有這張小費就可以少跑一天外送了」、「外國人的小費最慷慨」、「這張小費都可以少跑一天了」，也有網友表示，「因為外國人尊重工作者的辛苦，所以幾乎都願意給小費，他們的小費文化真的值得讚賞」。

也有外送員分享，「有次送一筆訂單到台中火車站前的旅館，是一名外國人訂了15包薯條，整筆訂單加外送費總共659元，對方給了1000元說了句『Keep the change』就走了，非常感謝他」、「我也很喜歡送防疫旅館，因為外國人的訂單多數都會收到小費，而且給的不少」、「其實越南、印尼人也常常給小費」。