303全台大停電，民進黨今中常會中，據轉述，民進黨祕書長林錫耀表示，多數民眾認為303大停電跟缺電有關，應該正面好好向民眾說清楚。

民進黨今召開中常會，據轉述，林錫耀在黨務報告時表示，根據輿論，多數民眾認為303大停電跟缺電有關。

林錫耀認為，這是因為國民黨不斷在操作，因為這次停電原因主要是電網韌性的問題，所以應該正面好好向民眾說清楚。