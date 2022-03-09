303全台大停電 林錫耀：應正面向民眾說清楚 17:502022/03/09 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 303全台大停電 林錫耀：應正面向民眾說清楚。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 303全台大停電，民進黨今中常會中，據轉述，民進黨祕書長林錫耀表示，多數民眾認為303大停電跟缺電有關，應該正面好好向民眾說清楚。 民進黨今召開中常會，據轉述，林錫耀在黨務報告時表示，根據輿論，多數民眾認為303大停電跟缺電有關。 林錫耀認為，這是因為國民黨不斷在操作，因為這次停電原因主要是電網韌性的問題，所以應該正面好好向民眾說清楚。 大停電台電人事地震 侯友宜：要用專業人才 303大停電究責 高雄興達電廠長換人 #中常會 #林錫耀 #停電 #民進黨 #缺電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府不認缺電事實 學者：最大隱憂 04:102022/03/09 政治要聞 萬大線土城站「截直取彎」 民眾憂毀公園、影響學生 16:582022/03/09 生活 不要今天公祭、明天忘記 「消防5法」修法有優先處理必要 13:402022/03/09 政治 《航運股》台驊顏益財：Q3前海運市況「萬里晴空、順風順水」 16:102022/03/09 財經 防疫不鬆懈 新北清明掃墓取消法會 線上祭祀也可行 10:342022/03/09 生活 分析共軍犯台可能戰術「與俄不同」 專家：台灣不可掉以輕心 13:132022/03/09 政治 基隆公車虧數十億 民代批改革沒下文 04:102022/03/09 地方新聞 竹縣律師社工跨域合作「法福門診」社會安全網更緊密 14:202022/03/09 寶島 新聞透視》蘇設下防火牆 難脫戀棧政治盤算 04:102022/03/09 政治要聞 羅東響應綠化城市 做愛心換免費易開罐植栽 15:152022/03/09 生活 俄烏危機加水災 澳洲3月消費信心創一年半新低 11:342022/03/09 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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