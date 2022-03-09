微波爐是許多家庭中的常見家電，不過有網友表示，有朋友因為用錯方式，差點把整個家給炸了，引起熱烈討論，結果意外發現原來一堆台灣人都曾經誤用，千奇百怪的錯誤經驗讓眾人嚇傻。

一名網友在《PTT》指出，他朋友把麵包裝在保鮮袋中，然後大火微波三分鐘，差點把整個家給炸了，另一位朋友不知道鐵盒便當不能微波，還有個朋友的同事，因為用微波爐冒了兩次黑煙，後來公司直接禁用微波爐，搞得大家都沒得用。

原PO好奇詢問，是不是很多人都不太會用微波爐？貼文引起熱烈論，網友紛紛回應「是誰告訴他說保鮮袋可以微波？」、「公司微波爐常有炸蛋怪客，炸那麼多次還堅持要微波蛋」、「這是想把公司燒掉吧」、「之前有人把整顆粽子拿去微波轉到底，粽葉還燒起來」、「沒常在用的人，真的很容易就用壞」。

綜觀網友留言意外發現，原來台灣人的微波常識匱乏，一不小心恐導致超危險事故。有過來人表示，家裡沒在用的，可能連雞蛋跟金屬不能放微波都不知道，建議沒用過的，使用時要有經驗的人在旁邊，如果無法判斷什麼材質可以微波，最好一概裝到玻璃保鮮盒內再微波，以免釀成大禍。