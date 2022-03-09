舊月台的雕花雨棚雖沒有文資身分，但具重要歷史記憶，將保留與現地、景觀環境做結合。（陳彩玲攝）

基隆舊火車站改建為城際轉運站，基隆市政府今天揭開多處亮點，將保留縱貫鐵路起點軌道、具「唐草飾」紋樣的雕花雨棚，以及全台面積最大鋼木混合的候車頂棚，工程預計4月完工，將於城博會正式亮相。

城際轉運站是郵輪母港政策及市港再生標竿計畫之一，位於市中心重要交通節點，未來將整合市區國道客運、公車及火車轉運功能，重新梳理交通動線。基隆市議會今天安排市議員前往考察施工狀況，觀銷處長曾姿雯簡報時表示，主要工程項目包含舊火車站整建、新建轉運站、候車頂棚、市公車亭及景觀植栽等，斥資6億1600萬元。

曾姿雯指出，舊火車站進行整地挖掘時，發現縱貫鐵路起點軌道，將重新整理並保留；文化局長陳靜萍提及，在舊月台的雕花雨棚雖沒有文資身分，但柱頭、柱身及柱基具突出裝飾花紋，尖端也有「唐草飾」紋樣的鑄鐵裝飾，具重要歷史記憶，將保留與現地、景觀環境做結合，成為轉運站的亮點。

基隆市議會今天安排市議員前往城際轉運站考察施工狀況。（陳彩玲攝）

城際轉運站候車頂棚的結構為鋼木混合，完工後，是全台面積最大鋼木混合的頂棚。（陳彩玲攝）

考察時，多名議員則針對候車頂棚提問，是否有做好防雨措施，要求加強防水工程，提供旅客舒適、安全的候車空間。對此，設計師許伯元回應，頂棚的構造是鋼木結合，完工後，是全台面積最大鋼木混合的頂棚，適合基隆多雨天氣，他提及，木構不純粹是木頭，是一種工業產品，稱為「膠合木」，品質比一般木頭穩定。

許伯元說，膠合木是一片片木料膠合而成，經過工業級處理，符合台灣、世界規範，當初設計時使用螺栓固定，未來可抽換，會請廠商提供維修準則規範，市府也需定期維護、觀測木頭狀況，絕對具安全性。