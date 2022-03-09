朱挺玗在臉書寫道，多年來看到黨的理念始終沒有跟著時代的腳步，感到心寒，「現在開始，已經不再是國民黨了」。（柯宗緯翻攝）

前國民黨高市議員朱挺玗今（9）日在臉書官宣「退出國民黨」，她受訪時坦言，已加入黨15年，但每位黨主席都說世代交替，卻不見真的改革，她對黨相當心灰意冷。至於下一步，是否參加民眾黨或參選市議員，她則未說死「還在觀望」。不過，基層也憂心引爆退船潮。

「狗吠火車吠了十幾年也是會累的！」朱挺玗在臉書寫道，多年來看到黨的理念始終沒有跟著時代的腳步，感到心寒，「現在開始，已經不再是國民黨了」。

朱挺玗是高雄市前議長朱安雄之女，曾擔任過高市議員，但2018年再度競選前鎮、小港選區失利，外傳她今年底有意再投入該選區？朱挺玗受訪時表示，「選舉也不是人生唯一選項」，目前還在觀望，至於是否加入民眾黨？「就當交朋友聊聊天」。

對於爆出退黨震撼彈，朱挺玗直言，27歲就加入國民黨，迄今已經42歲了，走過15個年頭，歷經多任黨主席，各個都說要世代交替、大改革，她也與黨溝通了許久，但根本沒有用，「沒意思待在這個地方，這次像是員工離職的概念」。

藍營基層也憂心引爆青壯世代退船潮，朱挺玗認為，「大家也在觀望我的下一步」，她也鼓勵他們趁年輕多看看，體驗不一樣的人生，「我們都在同溫層裡面太久了」，必須思考留在百年大黨有沒有什麼幫助，光靠理想實在無法生活。

對此，國民黨高市黨部主委許福明表示，先前已與黨祕書長黃健庭與她溝通數次，希望挺玗再多考慮清楚，最後也只能尊重她的決定。

至於是否引發跳船潮？許福明有信心直說，「我想不至於」，但從今天這個例子來看，國民黨必須更加謙卑檢討，如何讓更多年輕人對國民黨有信心，並且更重視年輕世代的想法。