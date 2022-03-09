流浪動物問題嚴重，台灣有許多民間收容流浪動物，但目前全台沒有一間合法的民間收容所，中正大學資訊管理所校友黃博謙觀察到民間收容所經營問題，規畫「一站式平台」，幫助民間收容所將狗園業務制度化，並往合法化邁進，翻轉流浪貓狗救助生態。

目前全台有超過15萬隻流浪動物，公立收容所出現爆籠危機，黃博謙說，社會有流浪動物的問題，源頭都是來自於人類棄養、繁殖，全台100多間民營狗園也面臨資源不足、經營者年邁等困境，無力再收容更多流浪貓狗。

黃博謙指出，民間收容所平時處理的事務繁雜，除了要照顧流浪動物的生活起居外，還要募款、救援等，因此發想一站式平台，讓民間狗園在遇到任何經營問題，都能透過平台為他們找到解方，且每個狗園在工作上都沒有統一的標準，希望設計一套讓他們可以直接複製操作的模式，例如像是利用大數據，收集有意認養的民眾資料和需求，經過比對找出符合條件的待認養貓狗等。

除此之外，黃博謙也正在協助有意願永續經營的民間收容所申請合法化，黃博謙說，但台灣目前沒有合法狗園，由於法規限制，民間收容所沒有心力處理審核文件、地目變更等細節，透過一站式平台，團隊可以協助民間收容所處理文件申請等問題，協助朝合法化方向邁進，讓救援和收容流浪動物能長久經營下去。

嘉縣家畜所所長林珮如表示，目前全台確實沒有民間收容所申請合法通過，通主因是因很多狗場蓋在不現行規定的土地上，狗場都是違建居多，需拆除不合法建築配合法規規定，才可能合法化。