俄烏戰事延燒，國際油價頻創新高、台灣又遇停電跳電事件，加速國內新能源替代產業投資熱潮，法人建議，隨高油價時代到來，台灣缺電危機四起，太陽能、風力等綠電產業後勁強，綠電成長商機大增，有機會躍居下一波投資主流。

新光投信國內研究團隊表示，目前台股本益比僅13倍，評價面相當便宜，去年企業獲利飆新高下，今年不少個股享高殖利率優勢，尤其是具世界級競爭優勢的半導體產業，股價表現已「物美價廉」，加上近來國內缺電危機頻傳，綠能產業「政策利多」相關浮上檯面，台股中長線投資價值浮現，更值得超前部署台股基金。

投信法人近來成為台股護盤主力，目前已連續26日買超台股，追平史上最長買超紀錄，新光投信國內研究團隊認為，台股受近來俄烏地緣政治影響較大，加上市場對可能引發的全球高油價震撼，影響外資對台股投資信心，不過，觀察產業投資前景，仍看好綠能、ABF、矽晶圓、伺服器等潛力族群，台股震盪，不影響上述產業結構性成長前景。