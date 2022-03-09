南台灣第一筆「雙捷運」聯開案-高雄東區門戶-O10/Y18衛武營站，預計下周在台北正式招商，以基地規模達5,500坪，產權單純100％為市有土地等賣點，向大型開發商招手。

由仲量聯行協助高雄市政府辦理招商的「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」，將於3月14日早上10點，在臺北寒舍艾美酒店2樓軒轅廳舉辦招商說明會。

據了解，高雄市政府副市長林欽榮，高雄捷運局副局長吳嘉昌，將出席說明會，向投資人說明開發優勢、投資潛力及進行意見交流。

仲量聯行表示，這筆招商案預計於111年3月底正式公告招商，8月截標，是為高雄聯開第2案、雙捷運聯開首案。基地位於高雄苓雅區衛武營站5號出入口處，緊鄰鳳山區交會精華區位及澄清湖，正對衛武營國家藝術文化中心，國道一號交流道下5分鐘，面積約5,500坪，產權單純100％市有土地。

至於基地南側，為10公頃的衛武營藝術文化中心及緊鄰47公頃的衛武營都會公園，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。

招商總顧問仲量聯行董事總經理趙正義表示，本案為繼日商三井投資後，該地區另一重要投資招商案。O10站基地除橘線捷運外，未來捷運黃線Y18站設置通車後為雙捷運交會處，運用地下聯通道串聯兩個捷運站及通往衛武營藝術文化中心、三井LaLaport，未來會以TOD軌道經濟，達到雙捷共構交會效益，讓藝術融入便利生活圈，開創東區藝術門戶，打造衛武營藝術之丘，開啟高雄新門戶新風貌。