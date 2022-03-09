在《華燈初上》勢如水火的林心如和吳慷仁，昨日受邀出席寶格麗（BVLGARI）珠寶與鐘表展，在戲中兩人是爭得你死我活的死對頭，如今為了珠寶化敵為友、攜手同台，林心如還因為太開心，高喊「第三季光和Sugar兩家酒店要合併喔！」，讓吳慷仁為之一驚，隨後才澄清是開玩笑的。

林心如佩戴寶格麗Magnifica系列頂級紅寶石珠寶套件。（陳俊吉攝）

林心如英文名是Ruby（紅寶石），又佩戴要價數億元的寶格麗紅寶石珠寶套組，笑稱是自己是「行走的紅寶石」，難掩好心情，尤其項鍊是拆卸式珠寶有十種穿戴方式，CP值超高，更是讓她為之讚嘆。

林心如佩戴寶格麗Magnifica系列頂級珠寶作品。（陳俊吉攝）

近來影劇圈好事連連，尤其大S再婚更是振奮人心，讓林心如也忍不住慫恿身邊的吳慷仁要趕進度，有空要帶另一半來看寶格麗珠寶，吳慷仁立刻連聲說好，笑說一切隨緣，但內心也充滿期待。

喜愛收藏骨董的吳慷仁佩戴寶格麗羅馬古幣珠寶項鍊，古幣上的肖像是羅馬帝國皇帝維斯帕先（Titus Flavius Vespasianus），是著名的賢君，吳慷仁對古幣的由來如數家珍，花了不少時間研究，還笑說自己對祖母綠很感興趣，「大概是年紀大了！」。

林心如的英文名是RUBY，因此佩戴寶格麗Magnifica系列RUBY Metamorphosis頂級紅寶石項鍊，1億9913萬9000元。（BVLGARI提供）

義大利珠寶寶格麗Magnifica頂級珠寶與腕表展即起至14日於台北101大樓88樓登場，展出破300件、總價逾80億的珠寶腕表作品，不僅總價打破往年紀錄，且是首度在台北101的最高樓88樓展出，單價破億的珠寶作品超過十件，可說是「全台最高珠寶展」。

林心如佩戴寶格麗Magnifica系列RUBY Metamorphosis頂級紅寶石戒指，2億251萬4000元。（BVLGARI提供）

今年全場最貴的珠寶作品是Imperial Spinel項鍊，主石是一顆重達131.21克拉的pinkish red尖晶石，重量在全球排名第四，也是目前市場上最大的尖晶石，要價約5.5億元。另一件重達29.88克拉的喀什米爾矢車菊藍藍寶石戒指，要價5億元，也是難得一見的稀世珍寶。

寶格麗Magnifica藍寶石戒指，主石是29.88克拉喀什米爾矢車菊藍藍寶石，要價5億元。（BVLGARI提供）

林心如佩戴寶格麗Magnifica系列RUBY Heartbeat頂級紅寶石耳環 ，7763萬1000元。（BVLGARI提供）