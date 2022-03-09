台中市農業局、太平區公所以及太平區農會共同宣告「2022年太平枇杷節系列活動」3月9日起強勢回歸。（馮惠宜攝）

台中市農業局、太平區公所以及太平區農會共同宣告「2022年太平枇杷節系列活動」3月9日起強勢回歸。（馮惠宜攝）

高喊「太平枇杷讚！」台中市農業局長蔡精強、太平區長許貴芳以及太平區農會總幹事余文欽等人移師太平大湖桶枇杷生產園區共同昭告早春珍品太平枇杷已上市，並且宣告睽違兩年「2022年太平枇杷節系列活動」3月9日起強勢回歸。

台中太平區是枇杷原鄉，種植面積達250公頃，年產值約2億元，每年三、四月枇杷盛產，台中市太平區農會與太平區公所共同策劃枇杷節系列活動，配合推廣枇杷及其周邊商品，每年吸引數萬民眾春遊太平；雖然2020年、2021年受疫情影響取消大型園遊會活動，今年疫情趨緩，一共規劃七場次活動，要讓更多民眾到太平拜訪枇杷原鄉、體驗農村風情。

太平區長許貴芳說，公所今年度與太平區農會共同主辦7場次太平枇杷節系列活動，除記者會外，3月12日在太平區豐年公園還有一場枇杷野餐同樂會，3月19日在太平區運動場舉辦枇杷嘉年華、3月24日則在太平區農會舉辦枇杷評鑑會、3月27日在太平區育賢停車場舉辦枇杷產業文化活動、4月2日於聖和宮舉辦枇杷聖大健行活動。

此外3月19日至4月3日則有採預約報名制的「農遊太平」活動，可體驗品嘗鮮採枇杷、蘆薈特色餐、買菸場古農莊、老樟樹巡禮以及枇杷生態導覽及栽培管理解說等寓教於樂的輕旅行活動。相關「2022太平枇杷節系列活動」各場次活動內容與細節，可上臉書「太平枇杷節」查詢。

枇杷節期間，太平區農會也協助農友進行販售，太平區農會總幹事余文欽表示，今年除民熟悉茂木枇杷，經與農試所合作已有部分農友開始栽種玉初露、晶璽等新品種枇杷，其果實更碩大，果肉風味別具特色；想品嚐太平枇杷的民眾可以到農會訂購。