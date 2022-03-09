110年專技高等考試律師考試已於日前放榜，考選部指出，若以第一試到考人數計算，總及格率為10.32%；同時，本次考試有較充裕時間準備，均無人因為一科目成績為0分，或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分而不予及格，已達當初改革目標。

根據考選部統計資料顯示，本次考試第一試報考人數11,755人，到考人數9,110人，及格人數3,059人，及格率33.58％；第二試考試報考人數2,989人，到考人數2,827人，及格人數940人，及格率33.25％，

考選部表示，律師考試自107年起，除仍依第二試按各選試科目全程到考人數前33%決定及格標準外，並規定公民刑商法四大核心領域，即「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」，總分800分中合計成績須達400分，始予及格。並以400分作為各選試科目相同之及格門檻，確保不同選試科目間及格人員素質維持均衡，避免選試科目造成不同及格機會的不公平情形。

考選部指出，最低成績門檻實施4年以來，律師考試總及格率約有4%波動幅度，除與各該年度應考人成績表現有關外，負責法學專業養成教育的各大學以及應考人已經逐漸熟悉改革新制，在教學及考試上重視共同專業核心科目。

考選部發現，本次考試因受疫情及颱風延期，應考人較有充分時間準備，因此110年律師考試第二試達及格標準者在4組選試科目，均無人因為一科目成績為0分，或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分，而不予及格。考選部認為，本項改革措施實施4年以來，已達當時的改革目標。

考選部還說，在「法律專業人員資格及任用條例」草案完成立法通過後並正式施行前，考選部近期內將研擬在維持400分門檻之前提下，如何穩定及格率的方案，徵詢相關機關、團體、法律學界意見再進行強化或修正，以符應各界對於司法改革之期盼。