據知情人士透露，在中國證券監管機構表示支持本土科技公司在美國上市後，震坤行工業超市（上海）有限公司正在考慮重啟美國IPO。

外媒引述不具名的知情人士說，這家工業配件電子商務網站正在與華興資本和高盛集團合作恢復上市準備工作，售股籌資規模可能約在3億至5億美元。

知情人士說，中國證監會對銀行表示，可能允許符合條件的某些公司在美國上市，例如那些未涉及敏感數據的公司。他們表示，因市場動盪，震坤行的IPO預料不會馬上進行。

知情人士說，震坤行對此正在仔細考慮，計劃的細節諸如規模和時機等可能會改變，其他銀行也可能加入。華興資本和高盛的代表拒絕置評，而中國證監會和震坤行沒有立即回應。

在滴滴2021年6月的IPO問題導致數十家中國公司暫停或改變IPO計劃之後，一批中國科技公司正在競相成為首家破冰赴美上市的公司，騰訊控股支持的震坤行若重啟上市計劃，也將成為其中之一。

美華國際醫療在2月份上市，率先打破中資公司美國IPO靜默。中國證監會已表示將支持符合條件的企業在境外上市。