台灣的啤酒消費市場漸趨「質感化」，多元酒款如雨後春筍般興起，飲用習慣也漸由過去的豪飲轉為細緻品味。其中，充滿多層次的香氣與清爽的白啤酒深受女性喜愛，白啤酒更已成功帶動高端啤酒市場成長、消費者需求擴增。有鑑於此，海尼根今（9）日正式宣布引進歐洲「啤酒界香檳」：Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒，目標推動嶄新的優雅品飲風尚。

Edelweiss艾德懷斯先後成功打進韓國、新加坡、馬來西亞市場，登台後將於全台四大連鎖便利商店正式亮相，500ml罐裝定價79元，並陸續進入頂級酒吧與餐酒館進行供應，目標爭取女性及頂級啤酒消費族群。此外，Edelweiss艾德懷斯將於4月13日至5月3日於新光三越A11館1 樓開設全台首家快閃店。店內設有Edelweiss酒吧，另有8 公升鮮封生啤酒機與獨家販售限量商品。

白啤酒在全球成長快速，是僅次於「拉格啤酒」的第二大啤酒品類。過去三年，白啤酒在亞洲地區也以39％的複合年增長率顯著成長。海尼根台灣總經理鄭健發表示，海尼根針對亞洲市場的消費者研究中發現，台灣消費者尋求更多新的體驗和風味。因此海尼根決定將Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒引進台灣市場，將來自阿爾卑斯山的新鮮滋味帶到台灣。鄭健發並指出，依據聯卡中心統計資料，現今消費市場58％的貢獻均來自女性，Edelweiss艾德懷斯也將全力爭取女性客群青睞。

Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒是引領潮流的現代白啤；除了堅守白啤酒的釀造工法，採用優質的小麥及純淨水源，與傳統白啤最大的差異就是在熟成階段加入了阿爾卑斯山草本植物，如鼠尾草、鳶尾根和接骨木花，打造出滑順、清爽不膩並富有獨特花果尾韻的酒體，就像是「啤酒界的香檳」，風味廣受全球女性消費者及頂級啤酒飲用者喜愛。

尤近年無法出國，台灣人嚮往的歐洲風情可透過「小白花」極具辨識度的風味感受「Feel The Alps」的沉浸式體驗；獨特的黃金色澤、層次豐富的細緻泡沫，完美地透過融雪般純淨水質展現絲滑口感，品飲時宛如沐浴在白雪皚皚的阿爾卑斯山山岳，享受清風拂過雙頰的清涼感；而充滿花果草本的獨特香氣就像從山峰漫步而下，每一口都能感受蔥鬱山林中自然的懷抱，為講究生活的消費者祭出置身雪絨花誕生地的頂級體驗。

有別於以往消費者對於啤酒只能搭配熱炒、重口味食物的既定印象，Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒打破啤酒品飲的認知框架。因清爽不厚重的口感及富有微妙層次的花果香味，不論是與西式鹹食、甜點、下午茶、輕食甚至是高檔飲食（Fine dining），「啤酒界香檳」的輕盈風味與在口中蔓延的香氣都能為餐點風味畫龍點睛，尤適合與酸甜不膩口的沙拉、醇厚鮮美的海鮮，及使用柑橘與香草調性的精緻美食相互交織堆疊風味，帶給舌尖嶄新感受，為台灣市場開啟午後微醺搭餐風潮。

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