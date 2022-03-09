立委王美惠偕中央官員考察嘉義市擬新建西區區政大樓基地的周邊環境。（王美惠立委提供）

方便民眾洽公、恢復行人路權，嘉義市政府爭取中央補助興建西區區政大樓及改善興業西路、吳鳳北路人行道，立委王美惠助攻，9日偕同內政部次長邱昌嶽等中央官員來嘉義市視察，邱昌嶽允諾會協助，原則上人行道改善經費中央補助8成。

市府規畫在友愛路與德安路口一處公有停車場新建1棟地上7層、地下2層的西區區政大樓，面積總計1775平方公尺，預計提供西區區公所、西區戶政事務所、公共托育空間等用途。

另外，改善吳鳳北路（林森西路至垂楊路段）人行道、興業西路（民生北路至興業地下道段）人行道，2案各約8181萬、5721萬多元，總計約1.39億元，今年2月22日已由營建署召開評選會，等待營建署核定補助。

市府工務處表示，興業西路兩側人行道長期遭占用私用，還有路口停等區空間不足，因而規畫新民路以西的路段拓寬為6公尺、以東3.5公尺，並擴大9處路口停等區，縮短行人穿越路用的斑馬線，預計改善路段約1420公尺。

吳鳳北路人行道破損、老舊、排水設施不佳，民眾占用行人空間，規畫拓寬為2.1公尺，改善總長度約1226公尺。

立委王美惠偕中央官員實地考察嘉義市吳鳳北路、林森西路路況。（王美惠立委提供）

王美惠表示，今天邀集內政部、營建署來嘉義市區考察易肇事路段的危險路口，以期趕快改善道路安全，中央允諾補助1.1億，嘉義市還有許多道路及人行道需要改善，要求營建署今（111）年度總共要注入至少3.5億元補助，才能徹底改善現有危險路口。

邱昌嶽表示，台灣交通事故發生率，相較於日本等先進國家算是偏高，中央要求改善危險路口，2案補助比例82％，可望2周審查完成，也期盼盡快核定，順利招標。

邱昌嶽又說，西區區政大樓補助1億已是近幾年來補助最多的案子，未來中央會再補助公共托育空間約3500萬元，應該可以先按目前規畫推進，而物價上漲、缺工缺料等問題是全台皆有，必須通盤性的討論。