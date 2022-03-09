方便民眾洽公、恢復行人路權，嘉義市政府爭取中央補助興建西區區政大樓及改善興業西路、吳鳳北路人行道，立委王美惠助攻，9日偕同內政部次長邱昌嶽等中央官員來嘉義市視察，邱昌嶽允諾會協助，原則上人行道改善經費中央補助8成。
市府規畫在友愛路與德安路口一處公有停車場新建1棟地上7層、地下2層的西區區政大樓，面積總計1775平方公尺，預計提供西區區公所、西區戶政事務所、公共托育空間等用途。
另外，改善吳鳳北路（林森西路至垂楊路段）人行道、興業西路（民生北路至興業地下道段）人行道，2案各約8181萬、5721萬多元，總計約1.39億元，今年2月22日已由營建署召開評選會，等待營建署核定補助。
市府工務處表示，興業西路兩側人行道長期遭占用私用，還有路口停等區空間不足，因而規畫新民路以西的路段拓寬為6公尺、以東3.5公尺，並擴大9處路口停等區，縮短行人穿越路用的斑馬線，預計改善路段約1420公尺。
吳鳳北路人行道破損、老舊、排水設施不佳，民眾占用行人空間，規畫拓寬為2.1公尺，改善總長度約1226公尺。
王美惠表示，今天邀集內政部、營建署來嘉義市區考察易肇事路段的危險路口，以期趕快改善道路安全，中央允諾補助1.1億，嘉義市還有許多道路及人行道需要改善，要求營建署今（111）年度總共要注入至少3.5億元補助，才能徹底改善現有危險路口。
邱昌嶽表示，台灣交通事故發生率，相較於日本等先進國家算是偏高，中央要求改善危險路口，2案補助比例82％，可望2周審查完成，也期盼盡快核定，順利招標。
邱昌嶽又說，西區區政大樓補助1億已是近幾年來補助最多的案子，未來中央會再補助公共托育空間約3500萬元，應該可以先按目前規畫推進，而物價上漲、缺工缺料等問題是全台皆有，必須通盤性的討論。
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