小白兔真的遇到「大野狼」！1名女網友說小時候她曾帶著飼養的小白兔在外頭玩耍，當時1位中年大叔向前搭話，她本來沒理會，大叔則突然說「你們看看，我這樣餵小白兔牠愛不愛吃」，她轉頭才發現對方將野草「插在GG尿道口」正在餵兔子，她見狀帶著表妹拔腿逃走，至此內心留下龐大陰影。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她在小學5年級時曾帶著養的小白兔在外頭與表妹玩耍，當時有1名中年男子主動上前搭訕，男子先是說「小朋友，這是你們的兔子嗎」、「小白兔真可愛」，她與表妹當下沒有多加理會對方，男子之後冒出1句「你們看看，我這樣餵小白兔牠愛不愛吃」。

女網友小時候帶著小白兔玩耍，1位中年大叔向前搭話，大叔突然說「你們看看，我這樣餵小白兔牠愛不愛吃」，她轉頭才發現對方將野草「插在GG尿道口」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她當下轉過頭發現男子已脫下褲子、露出下體，並將野草插在自己的「尿道口」讓草隨風晃動、餵食兔子，她當下抓起表妹拔腿就跑，所幸對方沒有追上前，她說此事對她造成很大的心理陰影，求學時看到年紀較長的男子都會感到不舒服，長大後也不敢與異性單獨約會。

該女網友說事發當時因為一路上沒有遇到可求助的人，她晚上回到家也沒有將此次告知父母，而是選擇自行消化，她認為就是因為未向外界求援，才導致她內心陰影如此龐大，「若當時跟母親進行及時的溝通，得到大人的開解和幫助，或許我能更早點放下那段不堪回首的往事吧」；其他網友則紛紛留言為她加油。