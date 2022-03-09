疫情期間持續創作能量並努力以數位內容走向國際，今年全球疫情趨緩，國際展會宣布恢復實體展之際，台灣在疫後反而站得更穩，漫畫、插畫家將在近日陸續出發，參與安古蘭國際漫畫節與波隆那童書展。

受疫情影響，波隆那童書展已停辦2屆，安古蘭國際漫畫節也停辦了1年，今年則延後舉辦，文化內容策進院（文策院）9日的記者會上，副院長張文櫻表示，實體交流對於國際圖像出版仍十分重要，有助於吸引更多版權商關注，文化部人文及出版司司長陳瑩芳也表示，見面交流更能進一步把作品推出去，「在與疫情共存之時，這次是踏出了第一步」。

除了在安古蘭和波隆那的展會期間設立台灣館，文策院與策展團隊也協助台灣創作者前進國際會展現場，17日至20日的安古蘭國際漫畫節，台灣館主題定為「Taiwan Comics：Be Brave!」策展人，大塊文化董事長郝明義指出，雖然該展停辦2年，台灣館自去年起就在構思主題，以「be Brave！」為題，既是呼應全球在壓力下生活的勇氣，也是觀察這幾年台灣漫畫家創作主題多展現勇氣有關議題，而新銳創作者持續闖進安古蘭，也充份展現台灣新生代的勇氣。

安古蘭主視覺邀請榮獲 2020 金漫獎大獎的創作家 NOBI 璋繪製，將展出超過 100 部具國際版權潛力與台灣文化內涵的作品，包含已出版法文版的《暫時先這樣》、已售出日、法、阿文版權並獲2021國際青少年圖書館白烏鴉獎的《來自清水的孩子 1-4》、獲 2021 日本國際漫畫獎優秀賞（銀獎）的《小丑醫生─最後一次說再見─》，以及獲選 2021 年金漫獎年度漫畫獎及金漫大獎得主《獅子藏匿的書屋》等。

義大利波隆那童書展台灣館，則由曾獲 SM 插畫大獎的鄒駿昇擔任整體設計統籌顧問，以 2021 年得獎創作者林廉恩、阿尼默，與卓霈欣的圖像作品，搭配「市場」的生活概念，描繪主題「Beyond Books Stories Ahead」，展出來自 35 家出版社的作品共計 225 本著作。