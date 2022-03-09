我國從2020年起受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心因而實施邊境嚴管，雖然外籍移工數量減少，但據勞動部統計，僑外生工讀許可人不減反增，勞動部官員表示，雖然疫情管制，但我國仍開放僑外生入境，加上2020年起開放可以線上申請工讀許可，也使許多學生申請。

依就業服務法規定，若外國人未有工作許可在我國工作可處3萬至15萬元罰鍰，若僱主聘用未有工作許可勞工則可處15萬元至75萬元罰鍰、5年內再犯甚至可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦說，雖然受到疫情影響，但我國邊境完全禁止外國人入境時往往不在境外生入國高峰的9月、10月或2月、3月，此外勞動部從2020年起即以提供工作許可函可直接以電子郵件方式送達，只要僑外學生於線上申請工作許可時，勾選「同意」以電子公文方式送達工作許可函，申請案經勞動部審查通過，便會立即以電子郵件通知僑外學生線上直接領取電子公文。

勞動部統計，去年僑外學生線上總計8萬9384件申請案件，其中已有5萬8074件申請案使用電子公文方式送達的服務。陳昌邦說，若採用紙本作業需要12個工作天、大約2周時間，如果採用電子公文則僅需要7個工作天，大約只需要約1周即可收到。