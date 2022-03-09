俄烏戰爭已開打近兩個禮拜，目前未能看到明朗的結果，國際原物料以及能源供需也因為戰爭的影響大幅上漲，通膨的壓力快速升溫，以及聯準會利率決策的消息，都帶給國際股市極大不確定性，台股加權指數在短短3天就急殺重挫超過千點，恐慌性賣盤以及融資斷頭多殺多的場面將湧上檯面。加權指數已跌破年線之時，戰爭的新聞消息依然主導全球的市場，投資人也必須隨時關注戰爭的現況，留意持股水位，遵守紀律操作，逢高檔壓力減碼降檔，逢低檔支撐加碼買進。

不過筆者認為，在大盤急殺之際，造成負乖離率也變大，相對就會有一波強力反彈的機會，而選擇的標的又該如何選擇呢？筆者這認為有三種股票值得大家留意，分別是缺電題材股、高殖利率股、二月營收表現佳的股票。具有以上條件的個股，相對而言，就會有逆勢抗跌、順勢大漲的表現。以下個股值得留意：

•長榮：高殖利率題材，今年有望配發到18元甚至20以上股利，大盤動盪之際，在月線縮腳，成為盤面焦點。

•友達：去年EPS6.44元，董事長承諾有望配發4-7成的股利，高殖利率題材也成為資金的避風港，這段期間穩穩在年線附近打底，等待時機越過前高。

•安集：受惠台灣缺電的話題再起，太陽能族群重登盤面焦點，量能回溫。今年台灣太陽能產業旺，安集接單強，近期又拿下了7.74億元的太陽能電廠標案。預期接下來營運表現將一季比一季好。

•奇鋐：科技產品耗能提升，對散熱的需求更為殷切，且奇鋐伺服器與交換器受惠雲端資料中心的需求擴大，今年接單暢旺，成長性確立，5G基地台與手機熱板的應用也處於上升軌跡當中。今年2月營收年增49%。

•康普：受惠鎳價大漲，主要係反應俄烏戰爭導致市場對鎳供應產生憂慮，就營運來看，由於營收包含原料報價，鎳價走高將推升康普營收同步向上，康普今年2月營收來到7.1億元創新高、年增約41%，去年EPS4.67元。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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