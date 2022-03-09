在缺料未有明顯改善、又有農曆年假影響下，仁寶2月營收為824.44億元，與1月不相上下、僅月減0.3％，不過比起去年2月的超低點來說則是年增16.7％，筆電出貨量也維持在與1月相同的360萬台，累積前2月營收為1650.94億元，年增2％。

蘋果在台北時間9日凌晨舉行發表會，推出新款搭載M1處理器的iPad Air，仁寶身為iPad Air代工廠之一，可望受惠於新品推出，法人預期3月起非PC產品出貨量就會因為新款iPad Air出貨而上升。