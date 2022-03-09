福懋（1434）公告2021年財報，稅後淨利21.43億元，EPS 1.27元。董事會9日決議，今年每股將配發1元現金股利。以福懋9日股價收盤28.1元，現金殖利率3.56％。

福懋指出，反映原物料成本上揚，新訂單有轉嫁；加上越南同奈廠擴產，每月增加100萬碼布的產能，因此，2022年第一季的營運應有穩增長的空間。

隨著全球服飾消費市場回溫，福懋指出，2022年，運動、戶外服飾客戶需求增、下單動能增強；而車廠晶片短缺逐步舒緩，產項中的長纖布跟輪胎簾布訂單量持續增加，這對今年的營運有加分。