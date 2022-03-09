廣達2月營收906.92億 月減10％ 18:352022/03/09 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到農曆年假影響，廣達2月筆電出貨量下滑至480萬台，月減20％，不過營收則在產品組合往高價產品傾斜下，營收月減幅度遠低於筆電出貨量、僅有月減10％，為906.92億元，比去年同期成長13.2％，累積前2月營收為1914.93億元，年增9.7％。 廣達表示，3月為季底，筆電出貨量可望出現明顯彈升，第一季單月筆電出貨量將是V型走勢，維持第一季筆電出貨量季減幅度低於往年季減兩成的預估。 仁寶2月營收824.44億 月減0.3％ 光寶2月營收115.9億元 年增11％ #廣達 #筆電出貨量 #月營收 #第一季 #農曆年假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友達群創2月營收出爐 均月減約8％ 18:022022/03/09 財經 巧新累計前二月營收達11.65億元 年增2.19％ 12:422022/03/09 財經 和大2月營收4.35億 年增3.28％ 10:342022/03/09 財經 《資訊服務》緯軟擬配息4.6元 現金殖利率5.42% 07:572022/03/09 財經 廣華-KY 2月營收5.72億元創同期新高 18:022022/03/09 財經 《航運股》台驊投控2月營收寫同期高 Q1獲利拚年增 18:102022/03/08 財經 英特磊二月營收 年增逾7成 04:102022/03/09 證券．權證 逆勢成長！世界先進2月營收42.45億元 18:362022/03/09 財經 《半導體》應廣2月營收1增1減 Q1淡季不淡 17:582022/03/08 財經 《電腦設備》浩鑫2月營收雙成長 前2月年增17.77% 17:312022/03/09 財經 欣興 前二月營收同期新高 04:102022/03/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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