受到農曆年假影響，廣達2月筆電出貨量下滑至480萬台，月減20％，不過營收則在產品組合往高價產品傾斜下，營收月減幅度遠低於筆電出貨量、僅有月減10％，為906.92億元，比去年同期成長13.2％，累積前2月營收為1914.93億元，年增9.7％。

廣達表示，3月為季底，筆電出貨量可望出現明顯彈升，第一季單月筆電出貨量將是V型走勢，維持第一季筆電出貨量季減幅度低於往年季減兩成的預估。