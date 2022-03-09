8吋晶圓代工廠世界先進（5347）公告2月合併營收42.45億元，未受工作天數減少影響仍逆勢成長，法人看好世界先進3月營收將逾50億元改寫歷史新高，第一季營收將達136億元業績展望高標。

世界先進財務長黃惠蘭表示，受惠於晶圓出貨量增加以及較佳的產品組合，2月合併營收42.45億元，較1月營收41.79億元增加約1.6％。累計前二個月合併營收84.24億元，與去年同期55.96億元相較增加約50.5％。

世界先進因為新增產能逐步開出，0.18微米以下細線寬占比拉升，以及平均銷售價格拉高，客戶對於8吋晶圓代工需求強勁，預估第一季合併營收介於132～136億元之間，毛利率介於47～49％之間，營業利益率介於35.5～37.5％之間。以前二個月營收來看，法人推估3月營收將逾50億元，改寫單月營收歷史新高，第一季營收將達業績展望高標並續創新高紀錄。