雲林一名林姓人夫，發現擔任護理師的妻子，竟與大學同學、同醫院女同事間互傳「你是我的心肝」、「我愛你我們好好相愛」等語，驚知妻子竟是女同志，怒向兩人提告求償80萬元。不過雲林地院法官審理認為，現今女性友人（或閨蜜）間相互牽手、依靠，或以言詞、圖貼互表「愛你」、「喜歡」情形比比皆是，不能據此認定2人有不正常交往，判林妻與閨蜜免賠。可上訴。

根據判決書，林男指控，在醫院擔任護理師的妻子，與大學同學、現任同事黃女互傳訊息表達情意，進而在宿舍約會，才赫然發現妻子是同性戀者。

黃女則喊冤，表示林妻婚姻破裂、感情不睦，經常情緒低落哭泣，她基於同事情誼為對方打氣、鼓勵，絕無無不正常交往。此外，林妻也常跟其他朋友講「愛妳」、「想妳」，也會與其他朋友有擁抱、貼臉、勾手的舉動，這是她與同性朋友間的正常社交互動模式，林男因自己打扮較為中性，就認為2人不正當交往，顯有性別歧視。

林男提出妻子與黃女間的對話，包括：「你每次努力把我推開的時候我都走不開想寸步不離的守在旁邊即使看起來很不管用但你是我的心肝我就是會捨不得」、「要解鎖多少幸運才有相愛的福氣，遇到你我才覺得這輩子值了」、「每次靠著你總有種回家的感覺，真想穿過暴風後與你一起喝熱熱好好睡幾輩子都這麼蹭下去」、「如果真的有下輩子，我會義無反顧的向妳前進然後就這樣到老」、「我每一個輩子都要妳」、「我愛你，我們好好相愛是我錯…最愛的寶貝對不起」、「愛情就發生了」等語。

不過法官審理認為，現今社會，相同動作在異性友人間可能被認為是逾矩行為，但在同性友人間，則可能屬於一般社交行為。

這些對話雖有互相關係及較為親密互動的情狀，但仍屬一般生活談話，並無談及同性歡愛挑逗煽情露骨的言語，且女性友人或閨密間相互牽手依靠，或以文字、貼圖互表「愛妳」的情形，比比皆是，並不能以此認定2人逾矩交往。

此外，黃女不只對林妻說「愛妳」，也經常對其他女性友人說「親愛的」、「愛妳」等話語，甚至在社群網站上作勢嘟嘴親吻，顯見這是黃女日常與同性友人間的正常互動，並非出於愛意舉止，因此認定2人只是閨密、不是戀人，判決免賠。可上訴。