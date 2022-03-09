孫德榮（中）推出聯名時尚球鞋，愛將GINO（右）與百萬YouTuber彼得爸前來站台。（KangaROOS提供）

偶像教父孫德榮9日慶祝YouTube頻道《孫腫來了》訂閱破10萬，並與品牌KangaROOS合作推出他親自設計的聯名款時尚球鞋，子弟兵GINO、YouTuber彼得爸、77老大前來站台。記者會當天遇到大S新婚老公具俊曄來台，讓孫德榮一度擔心沒人理，他說看到大S閃婚、老公跨海追愛相當感動，覺得兩人快樂幸福最重要，他並透露當年「酷龍」是他老東家滾石當年引進的第一個韓國團體，5566也曾經在演唱會上模仿過酷龍。

他說當時自己是滾石唱片專案經理，跟酷龍不同部門不算熟，當時並不知情兩人來電、秘戀，「越高層越不知道事情，比如喬傑立誰跟誰談戀愛，我都是退位後才知道秘辛！」

孫德榮幾年前得過膀胱癌，近年也幾度因為尿路感染發燒住院，身為抗癌過來人，他說前天看到朱芯儀透過影片分享自己得乳癌的心力歷程，相當心疼難過：「她臉都變了，那一定是在做化療了，我經歷過，所以知道很辛苦…朱芯儀加油！」

除了推出聯名鞋款、經營YouTube有成，孫德榮表示之後很快在電視台也要開節目了，目前暫定是談話性節目，他特別點名想跟炎亞綸主持，覺得兩個「大砲」嗆辣程度一定有得比：「但他應該比較猛烈吧，而且他又會算地震，哈哈哈！但他那麼貴，我只是希望啦！」

而前來站台的子弟兵GINO則被孫德榮爆在內湖五期買了近5000萬的房子，再過幾星期就可以搬進去；GINO投資有術，除了足體養身館、拌麵也投資房地產，坦言自己因為心臟不夠大顆，所以不玩股票，覺得穩穩穩踏實的投資房地產比較實在，他這幾年已經連買3間房孝敬爸媽、自住，也為弟弟日後做打算，甚至與友人一起到台南買地蓋透天厝投資房地產，至於結婚計畫？他則說現階段還沒有打算，目前都專心工作拚事業，也遵循孫總給的建議「結婚才要公開，不要見光死」。