蘋果全新的松嶺青色的iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列也將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）

全新的iPhone SE將推出64GB、128GB和256GB的3種規格，共午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。（蘋果官網）

全新的iPad Air分別有64GB、256GB兩種規格，Wi-Fi版定價1萬7900元起，Wi-Fi＋行動網路機型定價2萬2900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

蘋果今日（9日）舉行春季發表會，除了帶來全新的松嶺青色iPhone 13 Pro系列及綠色iPhone 13系列，還有全新搭載A15晶片的iPhone SE，將於周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市以外，更帶來升級版搭載與iPad Pro一樣M1晶片的iPad Air，以及此次最搶眼、搭載了M1 Ultra的Mac Studio，以及搭載A13晶片的Studio Display螢幕。

採用M1 Ultra的Mac Studio，不僅功耗大幅減少能更省電，對比採16核Intel Xeon處理器、Radeon Pro W6900X GPU的Mac Pro來說，CPU效能就快上90%、GPU也快上80%。（蘋果官網）

此次全新的Mac Studio推出了M1 Max及M1 Ultra兩個版本，主攻擁有龐大創作需求的使用者，能以史無前例的流暢體驗來完成創作，當中M1 Ultra正是把最高規格的M1 Max晶片合在一起，以帶來前所未有性能的系統單晶片 (SoC)，擁有20核的CPU、最高64核的GPU及32核的神經元引擎，最高支援128GB RAM規格，不僅功耗大幅減少能更省電，另對比採16核Intel Xeon處理器、Radeon Pro W6900X GPU的Mac Pro來說，CPU效能就快上90%、GPU也快上80%。

Mac Pro採3.2GHz 12核心Intel Xeon W CPU、Radeon Pro W6900X GPU配備32 GB GDDR6 記憶體，配48GB DDR4 Ram及1TB SSD儲存裝置，定價達42萬6900元。（翻攝蘋果官網）

Mac Studio搭載20核心CPU、48核心GPU、32核心神經網路引擎，配64GB統一記憶體及1TB SSD儲存裝置，定價為11萬9900元。（翻攝蘋果官網）

以相約的規格來計算價錢，Mac Studio搭載20核心CPU、48核心GPU、32核心神經網路引擎，配64GB統一記憶體及1TB SSD儲存裝置，價格為11萬9900元，對比Mac Pro採3.2GHz 12核心Intel Xeon W CPU、Radeon Pro W6900X GPU配備32 GB GDDR6 記憶體，配48GB DDR4 Ram及1TB SSD儲存裝置，要價就達42萬6900元，可見以硬體上差不多的配置，但採Intel系統的Mac Pro就貴上30萬7000元。

蘋果全新的Mac Studio搭配M1 Max、32GB／512GB規格的定價為5萬9900元起，M1 Ultra、64GB／1TB規格定價則為11萬9900元起，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

蘋果全新的Studio Display定價為4萬5900元起，可加購支架以方便使用，目前台灣上市時間未定。（蘋果官網）

不過架構上雖然可能有些軟件無法100%支援Mac Studio中Apple Silicon的ARM架構，所以仍未必能短時間內完全取代採用Intel Xeon處理器的Pro Max，但如果看過自己本來使用的軟件可支援使用Apple Silicon系統，Mac Studio會是一個功能上可以充分發揮，再以蘋果昨天的記者會發表的數據來看，的確Mac Studio的效能較高，價格上又是個相當親民的好選擇。