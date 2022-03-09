台南市新營文化中心旁的信義街72巷，原計畫道路為8公尺寬，卻因一處占地25平方公尺的私人土地，剩下約4公尺寬可供通行，也影響行車視線安全，經市府工務局努力地與地主溝通協商，地主同意由市府價購，9日完成拆籬任務，有網友在臉書po文直呼是「撥雲見日的感動！」

據了解，該地主過去沒有意願兜售土地，也沒有進一步規畫利用，使得這處25平方公尺的私人土地，造成原8公尺寬的計畫道路，只能成約4公尺L型道路供通行，加上長年被高聳的圍籬圍起，不僅影響民眾出入，也遮蔽到轉彎方向的視線；尤其夜間視線不好，轉彎車一不小心，容易在信義街72巷與中正路交叉口發生事故。

昨日大型機具進場拆除圍籬時，有民眾路過將其拍下，並po在「我是新營人」臉書，引起很大回響，有網友說「終於可以看到轉彎車了」、「希望那路口車禍能少一點」，也有人「變美了」、「覺得清爽」，還有網友形容「新營之惡瘤」終於割除了。

市府工務局新建工程科表示，20多年來，市民盼望這路口的交通問題能改善，經過數個月的折衝轉圜，終於讓地主同意配合城市建設，由市府價購該土地。為了早日恢復整體市容及行車安全，動員相關人員迅速完成圍籬拆除工作，之後將再施作側溝、人行道、道路鋪面及標線調整等，預計5月底就能完工。