台中大遠百10日起展開美麗購物節VIP預購會。（馮惠宜攝）

大魯閣新時代春悸動檔期，化妝品滿2千送2佰，單筆滿額最高再加送2千。（大魯閣提供／馮惠宜台中傳真）

國際疫情、烏俄煙硝都無法阻擋百貨業拼經濟的動能，中台灣百貨業半年度最大檔感恩謝祭促銷10日起開戰，包括中友、廣三SOGO、台中大遠百以及大魯閣新時代等百貨商場同步加入促銷戰；其中最狂的還是舉辦30周年慶的中友百貨祭出最狂的無差別抽獎，持APP消費不計金額就能抽金幣、KYMCO電動機車以及特斯拉電動汽車。

中台灣百貨感謝祭戰火一向是全台最早開打，今年更是選在3月10日登場；今年業者依循往例，促銷內容包括全館滿仟送佰、獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等「標配」；中友百貨迎接30周年慶也首度祭出無差別抽獎，包括39枚999.9純金金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽以及特斯拉電動汽車壓軸抽，消費者活動期間持APP購物不限金額，即可獲得一組幸運號碼進行抽獎。

廣三SOGO同樣祭出全館全館滿千送百、銀行滿額禮等超高回饋外，今年更是與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手推出獨家禮贈品，包括保溫瓶、防水墊、袋中袋等。

台中大遠百10日起展開美麗購物節VIP預購會，之後更會針對母親節二段式進行促銷，除全館滿千送百，化妝品、精品以及家電都有單筆滿額再加碼的活動；另期間也舉辦中部獨家「瓷醉金迷展」，囊括：德國麥森瓷器、法藍瓷、居禮名店、琉園、等15大品牌進行展示，要以高單價時尚居家精品搶攻高階客層。

大魯閣新時代購物中心則自3月9日至21日結合館內3大日系品牌MUJI、UNIQLO、宜得利推出一系列重磅獨家優惠，包括3000元送200元，另有化妝品滿2千送2百，號稱回饋率高達14％。