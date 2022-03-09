「國民ETF」元大台灣50近期股價表現雖受國際政經局勢動盪影響，但高人氣熱度不減反增，持續吸納市場資金，扮演亂世英雄。9日規模達2,082億元，為國內第一檔規模突破2,000億元的台股ETF，締造新里程碑。

受惠市場資金挹注，以及台股反彈帶動下，0050規模9日首度衝破2,000億元，達到2,082億元，不僅為國內首檔規模達2,000億元的台股ETF，受益人數也來到43.6萬人，雙雙寫下掛牌以來新高紀錄。

回顧以往，0050在2003年6月30日掛牌，掛牌價格為36.96元，當時加權指數僅4,872點，19年來與台股歷經網際網路發展、智慧型手機爆發，到當前的5G時代，0050與投資人一起記錄台股成長，並已成為投資人參與台股的主要工具之一。0050今年以來最高收盤價達152.4元歷史高點，掛牌以來含息報酬率逾530％。

據統計，0050掛牌時規模大約40億元，在2011年6月首度達到千億元，直到2020年6月台灣ETF市場爆發，0050始終保持千億以上規模紀錄，近期更在資金積極進駐下，一舉衝破2,000億元大關。顯見0050近年規模加速躍升，反應投資人對指數投資策略與台股布局需求不斷增加。

元大投信表示，0050投資台股上市市值前50大個股，成分股不僅皆為台股極具競爭力的優質企業，並會跟隨指標企業汰弱留強，長期帶動績效表現，此一特點也是吸引許多投資人布局的原因，被視為最具代表性的ETF投資指標。

此外，0050規模持續創高，除了是一路跟隨台灣經濟成長之外，受益人數也有加速提升的跡象。根據集保結算所數據顯示，自2019年至2021年，0050受益人數從9萬人一舉跳升到34萬人，今年3月初則突破43萬人門檻，相當於僅兩年多時間就增加3.8倍。

法人表示，0050受益人數以零股居多，目前共有26.49萬人，占比超過7成，成為小資族布局首選。其中，定期定額也是推動0050規模加速成長的一大主因，顯示有越來越多投資人希望以長期布局策略參與台股行情，同時透過指數型ETF投資，降低選股風險。