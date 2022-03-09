許多人上完大號都有個習慣，就是擦屁股時一定要來回擦到衛生紙全白、不再殘留便便的痕跡，認為這樣才乾淨，至於這個做法真的對嗎？專家透露，便便很難擦乾淨其實是個身體警訊，背後恐暗藏更嚴重的問題。

毒理學專家招名威在粉專表示，上完大號若很難擦乾淨，代表大便較細軟，而且容易黏在馬桶壁上，這種狀況主要是因為腸胃濕熱，通常是日常飲食愛吃大魚大肉等高油、高蛋白質的食物，且愛喝冷飲、大啖冰品、飲食不節制，導致腸道內壞菌太多、好菌太少，腸道內菌叢失衡，長期下來，腸壁黏膜將無法阻擋毒素、細菌、黴菌等入侵體內。

建議這類患者，尤其有便祕的人，一定要補充足夠的水分和蔬菜水果，正常的排便頻率是1天3次到3天1次，如果過度頻繁，或是超過三天才排便，都會造成肛門受傷，必要時可洽詢醫師開立軟便藥。

此外，上完大號過度擦拭，可能會造成肛門皮膚受傷，導致紅腫、疼痛、破皮、流血，甚至細菌感染的問題，長期有傷口的話，細菌可能會沿著肛門進入腺體，造成腺體局部感染發炎、腫脹、化膿，形成肛門膿瘍，若未及時處置，可能會在皮膚組織內破裂，在肛門內側形成廔管。

至於要怎麼擦屁股才正確？首先要慎選衛生紙，不要選擇品質粗糙的，否則很容易破皮，另外，衛生紙也不要太薄，以免擦拭太用力時衛生紙被穿破，導致指甲直接戳傷肛門；如果擔心衛生紙清潔效果不夠，可使用免治馬桶或是使用純水濕紙巾適度擦拭即可。